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До пом’якшення карантину в Україні не готові 7 областей, - Ляшко

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 11:19
До пом’якшення карантину в Україні не готові 7 областей, - Ляшко
Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Умови для пом'якшення залежать від трьох показників

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в країні не готові до пом’якшення карантину 7 областей. Умови для пом'якшення залежать від трьох показників.

Про це Віктор Ляшко повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, МОЗ визначає умови для пом'якшення карантину за трьома показниками. Так, одним з них є дані середньої кількості ПЛР-тестувань за останні 7 днів на 100 тис. населення. Наразі за цим показником по тестуванню не проходить Донецька область, де 9 тестів на 100 тис. населення, Луганська - 9 тестів на 100 тис. населення, Львівська область - 11,98 тестів на 100 тис. населення.

Наступним показником є інцидентність, не відповідають показникам Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Разом з тим, завантаженість ліжок в лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою не повинна бути більше 50%. Сьогодні в Україні заповненість ліжок більше 50% тільки в одній області - Чернівецькій області - 54,5%.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що дитячі табори в Україні будуть відкривати на останньому етапі виходу з карантину.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на ранок 26 травня в Україні зафіксували зростання динаміки розповсюдження коронавірусу - за добу підтвердили на 80 нових випадків більше, ніж днем раніше.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України УкраїнакарантинобластиВиктор Ляшко
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