К смягчению карантина в Украине не готовы 7 областей, - Ляшко

Фото: Олег Ляшко (РБК-Украина)

Условия для смягчения зависят от трех показателей

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране не готовы к смягчению карантина 7 областей. Условия для смягчения зависят от трех показателей.

Об этом Виктор Ляшко сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, Минздрав определяет условия для смягчения карантина по трем показателям. Так, одним из них - данные среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Сейчас по этому показателю по тестированию не проходит Донецкая область, где 9 тестов на 100 тыс. население, Луганская - 9 тестов на 100 тыс. населения, Львовская область - 11,98 тестов на 100 тыс. населения.

Следующим показателем является инцидентность, не соответствуют показателям Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Вместе с тем, загруженность коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью не должна быть больше 50%. Сегодня в Украине заполненность коек более 50% только в одной области - Черновицкой области - 54,5%.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что детские лагеря в Украине будут открывать на последнем этапе выхода из карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировали рост динамики распространения коронавируса - за сутки подтвердили на 80 новых случаев больше, чем днем ранее.

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Автор: Андрей Козловский