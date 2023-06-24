Смутные времена наступают: у Зеленского отреагировали на конфликт Пригожина с Минобороны РФ
Ситуация с конфликтом основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина с военным руководством РФ напоминает возвращение к историческим процессам в стране-агрессоре, с бунтами и опричниками, сменой власти.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Классическая русская поэзия... Смутные времена наступают", - написал он.
Также Подоляк провел аналогии с историческими процессами в Московском царстве.
"Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим", - говорится в публикации.
Добавим, что о ситуации с конфликтом с Пригожиным в РФ высказались также и в министерстве обороны Украины, заявив о наблюдении за процессами в стране-агрессоре.
"Мы наблюдаем", - лаконично отметили в Минобороны в Twitter.
Ранее на конфликт между Пригожиным и Шойгу также отреагировал и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он заявил, что споры между "вагнеровцами" и военным командованием РФ помогут украинским военным быстрее освободить захваченные территории.
Скандал с Пригожиным
В пятницу 23 июня основатель российской ЧВК "Вагнера" обвинил армию РФ в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".
Пригожин пригрозил в ответ остановить зло, несущее военное руководство страны. Он пообещал наказать тех, кто причастен к ликвидации "вагнеровцев", и не жалеть тех, кто будет ему мешать.
По словам основателя ЧВК "Вагнера", он и 25 тысяч его солдат пошли разбираться с беззаконием в стране.
В Минобороны РФ все обвинения в "атаке" на солдат ЧВК "Вагнера" отрицают.
Между тем, в столице страны-агрессоре Москве уже подняли силовиков, в ряде городов объявлен план "Крепость". Кроме того, ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Ему грозит срок от 12 до 20 лет.
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