"Полосу держат пилоты": Черновол объяснила, почему пехота в блиндажах уходит в прошлое

Командир взвода ударных БпАК Татьяна Черновол считает, что боевую работу пехоты уже выполняют дроновые подразделения, а традиционная пехота в блиндажах исчезла бы при жесткой ответственности командиров за потери.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с форума "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия".
Офицер ВСУ Татьяна Черновол сказала, что ее слова о дроновой пехоте звучат как что-то новое только потому, что общество еще не привыкло к такой реальности.
По ее словам, медиа и общество исполнены историй о бойцах, сидящих на НП (наблюдательных пунктах), месяцами не выходят с позиций, воюют в окружении, мерзнут и не могут дождаться эвакуации даже с ранениями. Но это, подчеркнула она, уже не пехота в боевом смысле слова.
"Сейчас полосу уже держат пилоты", - заявила Черновол.
По ее словам, когда враг идет в атаку, его останавливают пилоты, когда отступает, они его догоняют, а когда не проявляет активности, уничтожают укрытие и логистику. Проходящих вражеских саперов также поражают дронами.
"Огромную работу, которая раньше была пехотной, по уничтожению врага выполняют уже дроновые подразделения", - отметила офицер.
Традиционную пехоту Черновол описала так: это мужчины старше 40 лет с автоматом, чаще всего из сел, умеющих выживать в ужасных условиях в блиндажах.
По ее словам, такой пехоты "просто бы не стало", если бы от командования всех уровней, от командиров взводов до корпуса, категорически требовали сохранять личный состав и отвечать за каждую потерю. В частности, объяснять, носила ли она рациональный характер и можно ли ее избежать.
Черновол отметила, что у врага больше живой силы и способен содержать оба вида пехоты. Поэтому, по ее словам, у украинских пилотов больше целей для поражения. Но Украине так поступать не стоит, подчеркнула она.
Главное преимущество украинцев в этой войне офицер видит в стремлении каждого человека выжить. По ее словам, она наблюдает "глупые геройские поступки" россиян, которых командование бросает на верную смерть.
Украинцы, по ее словам, ищут "100 причин" выполнить приказ другим способом. Эту черту, по ее мнению, не следует преодолевать, а следует культивировать. Военнослужащие должны быть добровольцами, а служба – эффективной, а не страшной.
На форуме "Оборона 2027" командир роты БПАС 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов заявлял, что кадровая проблема в армии обострилась из-за превращения боевых действий в высокотехнологичный процесс. По его словам, сейчас армия и каждая военная часть стала стартапом, а на фронте фактически идет "война стартапов".
Военные части и соединения, по его словам, превращаются в центры технологического развития и развития человеческого капитала и компетенций.
Для штурмовых действий в полосе корпуса "Хартии" в этом году был создан 23-й штурмовой полк, специализация которого - исключительно штурмовые и поисково-ударные действия с помощью БПЛА.