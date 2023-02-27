Полосу границы с Беларусью и Россией расширят до 2 км: в ГПСУ объяснили, что это означает

Он напомнил, что Верховная рада своим решением недавно приняла соответствующий законопроект большинством голосов.

"Была определена упрощенная процедура выделения земель шириной в полосе до 2 километров - это на границе со страной-агрессором и Беларусью. И была урегулирована деятельность Сил обороны в военное и мирное время", - сказал Демченко.

Таким образом, вдоль линии границы устанавливается фактически пограничная полоса, в пределах которой действует особый режим использования земель.

"Пограничная полоса - это как правило 30-50 метров на всех участках госграницы, а с Россией и Беларусью эта полоса будет до 2 километров", - объясняет Демченко.

Впрочем, по его словам, это не обязательно должно быть 2 километра, местами может быть меньше, все это зависит от ландшафта и угрозы направлений.

"Земельные участки вдоль этой пограничной полосы предоставляются военным частям Госпогранслужбы для того, чтобы и обустроить инженерно-технические и оборонные сооружения и т.д. Это осуществляется для того, чтобы усилить контроль и оборону нашей госграницы на этом участке", - отметил Демченко.

Он также добавил, что в полосе местности до 2 км на границе с Россией и Беларусью, кроме вышеупомянутого, устанавливается специальный режим, но это не означает, что местных жителей будут выселять. Для перемещения и деятельности на этих участках будут предусмотрены спецразрешения и механизм их выдачи еще прорабатывается.

Напомним, минувшей осенью в Офисе президента обнародовали видео того, как строится стена на границе с Беларусью в Волынской области.

Добавим, как сообщалось, Украина возводит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить противника в случае его нападения.

Впрочем, как объясняют военные, повторное наступление с территории Беларуси возможно. Но пока ударной группировки там нет.

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