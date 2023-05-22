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Россияне начали сбор сотрудников МВД в Белгородской области на фоне операции "РДК"

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Понедельник 22 мая 2023 17:06
Россияне начали сбор сотрудников МВД в Белгородской области на фоне операции "РДК" Фото: россияне начали сбор сотрудников МВД в Белгородской области на фоне операции "РДК" (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Власти РФ решили начать общий сбор сотрудников Министерства внутренних дел в Белгородской области. Это связано с операцией "Русского добровольческого корпуса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

"В МВД Белгородской области ввели план "Эдельвейс". Объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона", - пишет издание.

При этом, по информации Baza, в Белгородской области якобы ранены заместитель главы администрации города Грайворон, который находится в нескольких километрах от границы с Украиной, и два сотрудника МЧС.

Ситуация в Белгородской области

Сегодня, 22 мая, утром в пограничных населенных пунктах Белгородской области раздались взрывы. Бойцы "РДК", которые воюют на стороне Украины, заявили о проведении там своей операции.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, о ситуации уже доложили диктатору Владимиру Путину. Оккупанты пытаются оттеснить бойцов "РДК".

Более детально о сегодняшней операции в Белгородской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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