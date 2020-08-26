Хто зможе в'їхати в Україну після закриття кордонів: список

У Кабінеті міністрів України уточнили, хто з іноземних громадян зможе в'їхати до нашої країни після закриття кордонів. Відповідно до постанови, воно відбудеться з 00:00 29 серпня і діятиме до 28 вересня.

Про це свідчить відповідна постанова КМУ, яку у своєму Telegram оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.

Фото: постанова Кабміну

Отже, кордони залишаться відкритими для іноземних громадян, які:

прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

навчаються у навчальних закладах України;

проходять військову службу на території України;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей або прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони України.

Крім того, заборона не поширюється на іноземців, що є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них; іноземних громадян, що прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб.

Також в'їзд дозволили особам, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації та прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України.

Нагадаємо, білоруси зможуть в'їхати в Україну попри дію постанови Кабінету міністрів про закриття кордонів для іноземців до 28 вересня.

Як писало РБК-Україна, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.