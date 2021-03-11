Хто не зможе оформити субсидію: роз'яснення Мінсоцполітики

За її словами, в оформленні відмовлять орендодавцем, які здають майно в оренду, але при цьому не декларують доходи. Також не призначається субсидія тим, хто здійснив одноразову покупку на суму понад 50 000 гривень.

"Також ті, хто протягом року перед зверненням за субсидією придбали земельну ділянку, квартиру, будинок вартістю понад 50 000 гривень, власники автомобілів, з дня випуску яких пройшло менше п'яти років, боржники з оплати житлово-комунальних послуг, які заборгували понад 340 гривень", - зазначила Лазебна.

Крім того, не призначається субсидія, якщо в сім'ї є повнолітні, які більше трьох місяців не платили мінімальний ЄСВ і при цьому перебували за кордоном без офіційного працевлаштування. Але в цьому випадку є винятки, якщо людина перебуває за кордоном через догляд за дитиною, на лікуванні чи навчанні.

Не призначають субсидії, якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а площа будинку - більше 230 квадратних метрів. Обмеження не стосується дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей.

Відмова чекає і в тому випадку, якщо в сім'ї є боржник по аліментах.

"При цьому ми розуміємо, що все різноманіття життєвих ситуацій передбачити на рівні нормативного акта неможливо. І можуть бути індивідуальні випадки, коли сім'я потребує допомоги в оплаті ЖКП, але за деякими формальними критеріями є перешкоди", - зазначила Лазебна.

Вона додала, що в таких випадках субсидія може призначатися за рішенням комісій.