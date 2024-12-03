Сколько будет стоить незаконно срубленная елка: украинцев предупредили о штрафах

В период новогодне-рождественских праздников многие украинцы покупают живые елки. Однако нужно быть осмотрительными, чтобы не получить штраф за незаконную порубку или покупку деревьев у нелегальных продавцов. В частности, в размере 5100 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной экологической инспекции в Закарпатской области.

Большинство украинцев уже начали готовиться к Рождеству и Новому году. Некоторые из них уже приобрели искусственную елку. Однако есть и те, кто хочет купить живое дерево.

Каждый год в период новогодне-рождественских праздников в Закарпатье усиливают надзор за законностью заготовки хвойных деревьев. В этом году госэкоинспекция в Закарпатской области будет проверять не только лесные массивы, но и места продаж елок.

Штрафы

Если вы хотите купить живую елку, пользуйтесь услугами легальных продавцов. На срезе "легальных" деревьев должен быть электронный чип со штрих-кодом лесного хозяйства. При незаконной покупке или вырубке елок предусматривается штраф.

Согласно статье №65 Кодекса Украины об админправонарушениях, за незаконную порубку, повреждение и уничтожение лесных культур налагается штраф: на граждан - от 510 до 1020 грн, на должностных лиц - от 2550 до 5100 грн.

Согласно статье №153 КУоАП, за уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев за пределами населенных пунктов и в их пределах, не отнесенных к лесному фонду, или их незаконная вырубка также налагается штраф. В частности, в размере от 170 до 510 грн для граждан и от 510 до 850 грн для должностных лиц или физических лиц-предпринимателей.

Согласно статье №88-1 КУоАП, за нарушение порядка приобретения или сбыта хвойных деревьев налагается штраф на граждан: в размере от 510 до 1700 грн. А также, за те же действия, совершенные в пределах природно-заповедного фонда - от 1700 до 3655 грн.

К тому же за совершение вышеуказанных действий предусмотрена и уголовная ответственность. Согласно статье №246 Уголовного кодекса Украины, незаконная порубка, перевозка, хранение и сбыт хвойных деревьев может караться ограничением свободы от 3 до 7 лет.