Смолій розповів про вплив виборів на НБУ

Поки жоден з кандидатів не вдається до тиску на НБУ

Национальный банк Украины рассматривает традиционное усиление неопределенности в год двойных выборов как один из рисков. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время инвестиционной конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НБУ в Facebook.

В то же время он отметил, что Национальный банк - независимая, профессиональная организация, которая находится вне политики и действует в соответствии со специальным законом.

Смолий заявил, что несмотря на пик политического цикла Национальный банк не испытывает сегодня никакого влияния - ни политиков, ни кандидатов на пост президента Украины. И если кандидаты будут придерживаться правового поля, как они это декларируют, угроз для независимости центробанка не должно быть, добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, в конце декабря 2018 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что центробанк готовится к турбулентности в год выборов.

Напомним, правительство Украины в Меморандуме с МВФ гарантировало, что политика относительно независимости Национального банка останется неизменной. Как отмечается в меморандуме, правительство Украины остается полностью преданным обеспечению институционально сильного и независимого Национального банка Украины (НБУ), который сохраняет непрерывность своей политики таргетирования инфляции в рамках гибкого режима валютного курса и с сосредоточением на поддержании финансовой стабильности.