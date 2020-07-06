Смолій розповів деталі зустрічі з Зеленським, після якої подав у відставку

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з екс-главою Нацбанку Яковом Смолієм підтримав його намір подати у відставку. Зустріч відбувалася після засідання Національної ради реформ, 30 червня.

Про це Смолій розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

За словами Смолія, під час зустрічі він запитав у Зеленського, чи повинен подати у відставку, на що отримав схвальну відповідь.

"Під час цієї розмови я зрозумів, що маю запитати в президента, чи повинен звільнитись. Він відповів - "так". Ми ж всі дорослі люди. Просто я зрозумів, що повинен піти. І про це в нього запитав", - зазначив він.

Екс-глава Нацбанку додав, що президент радився з ним щодо наступника.

"Я не називатиму прізвищ, хоча ми їх обговорювали. Ще я порадив, щоб він подивився на когось з моїх заступників. Президент пообіцяв, що поспілкується, і обіцянку виконав", - додав Смолій.

Нагадаємо, Смолій був звільнений з посади глави Нацбанку у п'ятницю, 3 липня, на засіданні парламенту.

На брифінгу Смолій розповів, що від нього вимагали змінити політику НБУ та увімкнути "друкарський верстат", щоб довести курс долара до 30.