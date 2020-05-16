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Смолій не планує йти у відставку з посади голови НБУ до завершення каденції

Новини » Економіка     16.05.2020 - 15:59
Смолій не планує йти у відставку з посади голови НБУ до завершення каденції
Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Голова НБУ призначений до 2025 року

Голова Національного банку (НБУ) Яків Смолій планує залишатися на свої посаді до завершення каденції. Попереду багато завдань, які необхідно виконати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Смолія виданню ВВС News Україна.

Смолій нагадав, що для голови Національного банку закон передбачає термін каденції 7 років, і є вичерпний перелік підстав, на підставі яких може бути змінений голова НБУ. Голова Національного банку призначається і звільняється з подання президента, а затверджується Верховною радою.

"В мене термін каденції завершується у 2025 році. Тобто ще є час і багато завдань, які ми повинні здійснити", - сказав він.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що Національний банк України (НБУ) під час кризи планує продовжувати свою політику, щоб після завершення карантину економіка швидко відновилася.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Україниотставка
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