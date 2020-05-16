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Смолий не планирует уходить в отставку с должности главы НБУ до завершения каденции

Новости » Экономика     16.05.2020 - 15:59
Смолий не планирует уходить в отставку с должности главы НБУ до завершения каденции
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Глава НБУ назначен до 2025 года

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий планирует оставаться на своем посту до завершения каденции. Впереди много задач, которые необходимо выполнить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Смолия изданию BBC News Украина.

Смолий напомнил, что для главы Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть сменен глава НБУ. Глава Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной радой.

"У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще есть время и много задач, которые мы должны осуществить", - сказал он.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий во время отчета в Верховной раде 13 мая заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) во время кризиса планирует продолжать свою политику, чтобы после завершения карантина экономика быстро восстановилась.

Напомним, по прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется в течение II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныотставка
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