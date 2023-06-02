В Смоленской области дроны атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции, - росСМИ

Сообщается, что первый взрыв произошел в Смоленском районе на газораспределительной станции около 3:00. Из-за этого было частично повреждено административное здание цеха № 3. При этом пострадавших нет и пожар не вспыхнул.

Shot отмечает, что на месте детонации образовалась воронка метр на полтора и остались части беспилотника. Сейчас проводится обследование газопровода на предмет обнаружения повреждений.

Как сообщает Telegram-канал, еще один взрыв произошел на нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в 2:00 в Починковском районе. Там была повреждена водяная емкость пожаротушения объемом около 100 кубических метров. Охранник обнаружил воронку диаметром и глубиной 20 см. Предварительно, пострадавших и пожара нет.

В то же время губернатор подтвердил, что ночью два дрона атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в деревнях Пересна Починковского района и Дивасы Смоленского. По его словами, критических повреждений нет.

Взрыв в Калужской области

Помимо атак дронов в России сообщают, что в лесу в Кировском районе Калужской области упал и взорвался неопознанный объект. Повреждений и пострадавших нет.

Shot заявляет, что вчера в области сбили дрон самолетного типа, который упал в районе села Товарково. Его обломки разлетелись на 100 метров. По данным Telegram-канала, это был Ту-141 "Стриж".

Взрывы в России

В последнее время россияне начали все чаще жаловаться на взрывы и беспилотники, которые залетают на территорию России. Чаще всего о таких случаях сообщают в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Например, только сегодня ночью в российском Курске прозвучали взрывы, а власти заявили о сбитии беспилотников.

А вчера в Белгороде на проезжую часть якобы упал дрон. После инцидента полиция перекрыла одну из улиц города.

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