Чи зможуть ФОПи з регіонів, які вийшли з "червоної зони", отримати виплати: відповідь Мінсоцполітики

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники з регіонів, які вже вийшли з "червоної зони", також зможуть отримати за 8 тисяч гривень компенсації за карантин . Гроші можна буде отримати один раз у 2021 році.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час брифінгу, який транслювався в Youtube .

"Законодавство визначає, що право на отримання відповідної допомоги мають громадяни, які проживають або здійснюють діяльність регіонах, у яких були або є введені карантинні обмеження "червоної зони" саме державною комісією", - сказав він.

Як зазначив Музиченко, тому регіони, які в лютому-березні увійшли в "червоні зони", але сьогодні вони звідти вийшли, "також мають право на отримання допомоги".

За його словами, в цих регіонах строк виплат такий же, як і в тих областях, які зараз перебувають у "червоних зонах".