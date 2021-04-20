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Чи зможуть ФОПи з регіонів, які вийшли з "червоної зони", отримати виплати: відповідь Мінсоцполітики

Автор: Олександр Білоус

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники з регіонів, які вже вийшли з "червоної зони", також зможуть отримати за 8 тисяч гривень компенсації за карантин. Гроші можна буде отримати один раз у 2021 році.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час брифінгу, який транслювався в Youtube.

"Законодавство визначає, що право на отримання відповідної допомоги мають громадяни, які проживають або здійснюють діяльність регіонах, у яких були або є введені карантинні обмеження "червоної зони" саме державною комісією", - сказав він.

Як зазначив Музиченко, тому регіони, які в лютому-березні увійшли в "червоні зони", але сьогодні вони звідти вийшли, "також мають право на отримання допомоги".

За його словами, в цих регіонах строк виплат такий же, як і в тих областях, які зараз перебувають у "червоних зонах".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 7 квітня прийняв постанову про порядок виплат фізичним особам - підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам за 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки в "червоній" зоні працівники підприємств, основний вид діяльності увійшов у список.

Інструкція щодо подачі заявки опублікована на порталі "Дія". Подача заявки займе близько 5 хвилин. Кінцевий термін подачі заяви: 30 днів з дня введення "червоного" рівня в регіоні.

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