Мусорный шар из КНДР приземлился на офис президента Южной Кореи

Южнокорейская служба государственной безопасности заявила, что обнаружила упавший на территории президентского комплекса мусор во время наблюдения за последней партией воздушных шаров, запущенных КНДР ранее в этот день.

"Расследование, проведенное группой химического, биологического и радиологического реагирования, показало, что объекты не представляют опасности или загрязнения, поэтому они были изъяты. Мы продолжаем наблюдение в сотрудничестве с Объединенным комитетом начальников штабов", - сообщили в Службе безопасности президента.

С мая КНДР отправила в Южную Корею тысячи воздушных шаров, наполненных мусором, в знак протеста против антипхеньянских пропагандистских открыток, которые южнокорейские активисты рассылают через границу.