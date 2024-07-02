Южная Корея начала первые аритлерийские учения за 6 лет на фоне "мусорных" атак КНДР

Южная Корея после 6 лет перерыва возобновила военные артиллерийские учения с боевой стрельбой недалеко от межкорейской линии разграничения. Причиной тому стали регулярные "мусорные" атаки КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Korea Times .

Как отмечает издание, этот шаг был сделан почти через месяц после того, как 4 июня Южная Корея полностью приостановила действие межкорейского военного соглашения 2018 из-за кампаний Северной Кореи с использованием мусорных шаров и попыток нарушить работу GPS-сигналов вблизи пограничных островов.

Отмечается, что с конца мая Северная Корея запустила через границу более 2000 воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские воздушные листовки, которые рассылали беглые северокорейские мигранты и активисты на Юге.

Таким образом, приостановка позволила Южной Корее возобновить обучение для укрепления обороны на передовой.

"Раньше артиллерийские и военно-морские учения, а также полевые маневры на уровне полка были запрещены из-за наземных и морских буферных зон, установленных в этом районе. Бесполетные зоны также были обозначены вблизи границы для предотвращения случайных столкновений самолетов", - говорится в сообщении.

По данным армии Южной Кореи, войска произвели около 140 выстрелов из самоходных гаубиц K9 и K105A1 во время учений на фронтовых полигонах в провинциях Кенгидо и Канвондо, расположенных в 5 километрах от военной демаркационной линии в демилитаризованной зоне (ДМЗ).

"Армия в дальнейшем будет регулярно проводить артиллерийские учения и подготовку маневренных подразделений в приграничных районах", - заявили в армии.