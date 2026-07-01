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Смелянский остается гендиректором "Укрпочты", несмотря на требование НБУ

10:11 01.07.2026 Ср
1 мин
В "Укрпочте" сделали официальное заявление об увольнении Смелянского
aimg Татьяна Степанова
Фото: генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Игорь Смилянский продолжает исполнять обязанности генерального директора "Укрпочты" в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Официально сообщаем, что генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрпочта" также работает в штатном режиме с учетом ситуации безопасности, последствий обстрелов и погодных условий.

"О деятельности компании или ее руководства просим доверять исключительно официальным сообщениям АО "Укрпочта", - добавили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее Нацбанк признал гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского профессионально непригодным и требует его отстранения от руководства в течение пяти дней.

НБУ проверил работу Смелянского из-за систематических нарушений "Укрпочты" в течение 2023-2026 годов. Специальная комиссия пришла к выводу, что руководителю компании не хватает знаний законодательства и опыта, чтобы управлять оператором платежных услуг.

Смелянский в свою очередь заявил, что решение Нацбанка об устранении гендиректора "Укрпочты" является попыткой сорвать создание почтового банка.

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