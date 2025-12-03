Смелый "лук": как Леся Никитюк соединила экокожу и пушистую шубу

Главный акцент - платье "вторая кожа"

Основой образа стало платье-футляр с длинными рукавами и высоким воротником-гольфом, выполненное из экокожи.

Мягкий бледно-фисташковый оттенок платья идеально подчеркивает внешность ведущей и отвечает актуальным цветовым трендам последних сезонов.

Платье имеет длину макси визуально удлиняет фигуру, создавая эффект "второй кожи", а рукава, переходящие в закрытые перчатки, придают образу целостности и загадочности.

Леся Никитюк показала необычный образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дополнение: шуба из искусственного меха

На некоторых фотографиях Леся дополнила образ объемной фактурной шубой из пушистого белого экомеха.

Сочетание гладкой, холодной текстуры экокожи и мягкого теплого меха создает выразительный контраст, поднимая образ на уровень вечернего гламура.

Такой прием демонстрирует, как даже смелый материал можно адаптировать для элегантного и одновременно модного total-look.

Никитюк задает тренды (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Аксессуары и стильные детали

Образ дополнен деталями, которые подчеркивают современный минималистический стиль.

Леся выбрала остроносые сапоги-чулки в тон платья, которые завершают монохромный лук. Единственным ярким акцентом выступает золотистый браслет.

Прямые гладкие волосы с пробором по центру она завязала в высокий хвост. Нейтральный макияж с акцентом на губах подчеркивает современную элегантность и гармонично сочетается с футуристическим силуэтом платья.

Леся Никитюк показала смелый образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Куда пойти в образе, как у Никитюк

Вечеринка или светское мероприятие

Платье-футляр из экокожи в сочетании с пушистой шубой идеально подойдет для вечеринки, презентации или светского мероприятия. Объемный мех придает гламура, а строгий силуэт подчеркивает фигуру и создает эффектный total-look.

Ужин в модном ресторане

Монохромный образ в бледно-фисташковом оттенке выглядит стильно и изящно, что делает его прекрасным выбором для ужина в элегантном ресторане или свидания. Остроносые сапоги и минималистичные аксессуары подчеркнут изящество образа.

Фотосессия или fashion-съемка

Смелый и трендовый силуэт платья в сочетании с пушистым мехом делает образ идеальным для fashion-съемки или фотосессии для социальных сетей. Игра фактур и аксессуаров позволяет экспериментировать с креативными ракурсами и светом.

Культурное мероприятие

Выставка, премьера фильма или театр - отличный случай показать стильный, но не слишком перегруженный "лук". Образ будет выглядеть современно, элегантно и уместно, не нарушая этикета мероприятия.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)