У ЗМІ публікуються фейкові опитування перед виборами, - КМІС

Соціологи просять ЗМІ не публікувати фейкові опитування

В Украине наблюдается увеличение количества фейковых и ненадежных опросов в средствах массовой информации. Об этом сообщил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, социологи замечают, что в СМИ появляются фейковые опросы о кандидатах, на основе которых составляются рейтинги.

"Мы обращаемся к СМИ с призывом выполнять требования к обнародованию данных социсследований и проверять компетентность источника информации. Если компания, которая представила данные соцопроса, не является членом профессиональных сообществ, не имеет социологов в штате, не публикует на своем сайте подробную информацию о методологии проведения опроса, не имеет опыта проведения социологических исследований, это порождает сомнения в качестве и надежности данных", - отметил Паниотто.

Напомним, ранее в Комитете избирателей Украины заявили, что на президентских выборах могут присутствовать фейковые миссии наблюдателей, которые финансируются из Российской Федерации.

Отметим, социологи прогнозируют явку на выборах на уровне 2014 года.