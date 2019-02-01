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У ЗМІ публікуються фейкові опитування перед виборами, - КМІС

Новини » Вибори 2019    01.02.2019 - 15:06
У ЗМІ публікуються фейкові опитування перед виборами, - КМІС
Фото: Володимир Паніотто (facebook.com/volodymyr.paniotto)

Соціологи просять ЗМІ не публікувати фейкові опитування

В Україні спостерігається збільшення кількості фейкових і ненадійних опитувань в засобах масової інформації. Про це повідомив директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, соціологи зауважують, що в ЗМІ з'являються фейкові опитування про кандидатів, на основі яких складаються рейтинги.

"Ми звертаємося до ЗМІ із закликом виконувати вимоги до оприлюднення даних соцдосліджень і перевіряти компетентність джерела інформації. Якщо компанія, яка представила дані соцопитування, не є членом професійних співтовариств, не має соціологів в штаті, не публікує на своєму сайті детальну інформацію про методологію проведення опитування, не має досвіду проведення соціологічних досліджень, це породжує сумніви у якості та надійності даних", - зазначив Паніотто.

Нагадаємо, раніше у Комітеті виборців України заявили, що на президентських виборах можуть бути присутніми фейкові місії спостерігачів, які фінансуються з Російської Федерації.

Зазначимо, соціологи прогнозують явку на виборах на рівні 2014 року.

 

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