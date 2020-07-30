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Зсув ґрунту та падіння дерев: наслідки негоди на заході України

Четвер 30 липня 2020 12:18
Зсув ґрунту та падіння дерев: наслідки негоди на заході України
Фото: усунення наслідків негоди (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Наразі рятувальники усунули наслідки зсувного процесу на території одного приватного обійстя

Внаслідок шквального вітру, що пройшов 29 липня у Волинській та Закарпатській областях, відбулося повалення дерев. Також через негоду у першій області стався зсув ґрунту.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, повалення дерев у Закарпатській області сталось у селі Верхній Студений Міжгірського району. Там рятувальники розчистили 8 заторів на річці "Студенка" протяжністю близько 50 метрів. Крім того, вони усунули наслідки зсувного процесу на території одного приватного обійстя.

Також у Волинській області силами ДСНС були прибрані повалені дерева, що перекрили автошляхи на вулицях Козацькій, Луцькій, Парковій у місті Горохів. Разом з тим рятувальники розкряжували 16 пошкоджених вітром дерев з проїжджої частини на автошляху Луцьк-Дубно поблизу сіл Радомишль та Баківці Луцького району.

Нагадаємо, внаслідок негоди у Волинській області були пошкоджені дахи більше десятка будинків.

Також раніше повідомлялось, що захід України знову накрили зливи і урагани; найбільше постраждали Рівненська і Волинська області.

Разом з тим, у Закарпатській області 27 липня через сильні дощі сталося різке підняття рівня води у гірських струмках і річках.

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