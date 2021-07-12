Смертність на воді в Україні б'є рекорди: за добу потонули 32 людини

В Україні від початку року на водоймах загинули 665 людей, серед них 70 - діти. За останню добу потонуло 32 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
За інформацією рятувальників, з початку поточного місяця на водоймах загинуло 124 українців, з них 16 дітей.
"Цей показник вже перевищив торішню липневу статистику. Проте, навіть така невтішна ситуація не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники додають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та в нетверезому стані.
Раніше стало відомо, що знайдено тіло чоловіка, якого шукали чотири доби в акваторії Київського водосховища.
Також РБК-Україна повідомляло, що від початку червня на українських водоймах загинуло 196 людей. З них 35 - діти.