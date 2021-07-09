З початку липня в Україні потонули 65 людей. Серед них - 10 дітей

В Україні від початку поточного місяця на водоймах потонули 65 людей. Серед загиблих десять дітей.

"Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку на водоймах країни! Від початку липня вода забрала життя 65 людей, 10 з яких - діти",- йдеться у повідомленні.

Зокрема, 8 липня в акваторії Бузького лиману в м. Миколаїв, під час купання в невстановленому місці у стані алкогольного сп'яніння зник чоловік. Його тіло було виявлено рятувальниками на відстані 50 м від берега.

Крім цього, у Бердянську чоловік пішов купатися у морі та зник. В ході пошукових робіт водолази знайшли у воді тіло чоловіка без ознак життя та доставили його на берег. Загиблим виявися 31-річний житель міста Харків.

Також 7 липня 29-річний чоловік впав з п’ятиметрової висоти кар’єру м. Коростишів Житомирської області. Рятувальники дістали його рятувальною мотузкою та підняли на гору, та медики, оглянувши тіло, констатували смерть.

Водночас до рятувальників у м. Прилуки Чернігівської області, надійшло повідомлення про те, що на відстані близько 20 метрів від берега на дні водойми було виявлено та піднято на поверхню тіло 16-річно хлопця.

У ДСНС зазначили, що у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.