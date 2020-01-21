ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На КПВВ "Станиця Луганська" помер пенсіонер

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 12:36
На КПВВ "Станиця Луганська" помер пенсіонер
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Чоловік прямував з непідконтрольної уряду території

Сьогодні зранку на КПВВ "Станиця Луганська" помер 84-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Громадської організації "Право на захист" у Facebook.

Зазначається, що пенсіонерові стало погано на шляху з непідконтрольної уряду України території приблизно о 8:00 після того, як він перетнув міст.

До приїзду швидкої допомогу йому надавали представники "Червоного Хреста". Але врятувати чоловіка не вдалося.

РБК-Україна писало, що у Луганській і Донецькій областях за 2019 рік при перетині КПВВ померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку. Також за 2019 рік бригади екстреної медичної допомоги здійснили 290 виїздів та надали медичну допомогу 301 людині.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна організація Human Right Watch заявила про зменшення кількості жертв серед мирного населення на сході України.

Нагадаємо, раніше що уряд спростив порядок в'їзду-виїзду осіб та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування для громадян України, які змушені жити на тимчасово окупованій території.

У Human Right Watch заявили про зменшення кількості загиблих на Донбасі Бойовики розмістили зенітну установку біля Станиці Луганської
Новини України Станица ЛуганскаяКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся