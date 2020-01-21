На КПВВ "Станиця Луганська" помер пенсіонер

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Чоловік прямував з непідконтрольної уряду території

Сьогодні зранку на КПВВ "Станиця Луганська" помер 84-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Громадської організації "Право на захист" у Facebook.

Зазначається, що пенсіонерові стало погано на шляху з непідконтрольної уряду України території приблизно о 8:00 після того, як він перетнув міст.

До приїзду швидкої допомогу йому надавали представники "Червоного Хреста". Але врятувати чоловіка не вдалося.



РБК-Україна писало, що у Луганській і Донецькій областях за 2019 рік при перетині КПВВ померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку. Також за 2019 рік бригади екстреної медичної допомоги здійснили 290 виїздів та надали медичну допомогу 301 людині.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна організація Human Right Watch заявила про зменшення кількості жертв серед мирного населення на сході України.

Нагадаємо, раніше що уряд спростив порядок в'їзду-виїзду осіб та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування для громадян України, які змушені жити на тимчасово окупованій території.