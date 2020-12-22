Смертність від COVID-19 перевищила рівень грипу та пневмонії

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

За перші десять місяців 2020 року коронавірус забрав життя 8350 українціів, грип та пневмонія - 6818 осіб

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-жовтень. Всього за перші десять місяців 2020 року померло 485 734 осіб (у тому числі в жовтні - 59 047 осіб).

Дані оприлюднені на сайті Держстату.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 8 350 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу - 396 осіб. У жовтні коронавірус став причиною смерті 4 050 осіб.

Грип і пневмонія стали причиною смерті 4 820 осіб (у тому числі, в жовтні - 1 998).

Таким чином, вперше з початку року COVID-19 обійшов серед причин смертності грип та пневмонію.

За даними Держстату, за січень-жовтень інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 5783 осіб, серед них туберкульоз 2 441, від СНІДу померло 2 456 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 64 556 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 325 156 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 225 928 осіб.

Крім того, 23043 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 3 185 громадян, утоплення - 1 335, загибель на пожежі - 839, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 251, отруєння алкоголем - 1 675, самогубства - 5 198, умисні вбивства - 1 122.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-жовтень 2020 року смертність в Україні досягла рівня минуло року. Всього з початку року в Україні померло 485 734 осіб. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася на 1 044 чоловік.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2025 року. За шість років населення скоротиться на 1 млн осіб.