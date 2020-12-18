Смертність в Україні досягла рівня 2019 року

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

За перші десять місяців померло на 1 тисячу осіб менше, ніж у минулому році

Державна служба статистики оприлюднила щодо демографічної ситуації в Україні за січень-жовтень 2020 року. Смертність населення під час пандемії COVID-19 тільки до кінця року досягла минулорічного рівня.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 485 734 осіб. У порівнянні з минулим роком смертність скоротилася на 1 044 людина. Так, за січень-жовтень 2019 року померло 486 778 осіб.

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 247 278 осіб (минулого року 262 303), міграційний приріст склав 6 852 осіб (минулого року - 12 000).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2020 року становила 41 670 812 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 231 604 осіб, в тому числі за жовтень - на 32 515 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, смертність в Україні протягом 2020 року була нижче, ніж у 2019 році. Так, за січень-вересень смертність скоротилася на 9 846 осіб у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб. За оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41902,4 тисяч осіб.