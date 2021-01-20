Смертність від COVID-19 в півтора рази перевищила рівень грипу і пневмонії

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

За перші 11 місяців 2020 року коронавірус забрав життя 14 534 людей, грип та пневмонія - 9 062 осіб

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-листопад. Всього за перші 11 місяців 2020 року померло 549 172 людини (у тому числі в листопаді - 63 438 осіб).

Дані оприлюднені на сайті Держстату.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 14 534 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу - 655 осіб. У листопаді коронавірус став причиною смерті 6 184 осіб.

Грип і пневмонія стали причиною смерті 9 062 осіб (у тому числі, листопаді - 4 242).

Таким чином, вперше з початку року COVID-19 обійшов серед причин смертності грип та пневмонію.

За даними Держстату, за січень-листопад інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 6 295 чоловік, серед них туберкульоз 2 649, від СНІДу померло 2 664 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 70 675 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 365 515 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 254 664 людей.

Крім того, 25 367 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 3 569 громадян, утоплення 1 400, загибель на пожежі - 976, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1404, отруєння алкоголем - 1862, самогубства - 5635, умисні вбивства - 1213.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-листопад 2020 року смертність в Україні перевищила рівень 2019 року. Всього з початку року в Україні померло 549 172 осіб. Це на 15 408 смертей більше, ніж за січень-листопад 2019 року, коли померло 533 764 людини.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2025 року. За шість років населення скоротиться на 1 млн осіб.