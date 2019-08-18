Смертник підірвався на весіллі в Кабулі, десятки вбитих і поранених

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Точна кількість жертв поки невідома

В Афганістані терорист-смертник підірвав себе в натовпі на великому весіллі в Кабулі в суботу, 17 серпня, в результаті загинули та поранені десятки людей. Про це повідомив прес-секретар афганського Міністерства внутрішніх справ Нусрат Рахімі, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

Точну кількість загиблих і поранених поки не повідомляють, водночас відомо, що на святкуванні було понад тисячу гостей і влада побоюється, що цей теракт стане одним із найбільших за останній час в Афганістані.

Один зі свідків події розповів, що вибух стався біля сцени, де були музиканти і "всі молоді люди і діти, і всі люди, які були там, загинули".

Родич нареченого розповів, що на весілля було запрошено близько 1200 осіб.

"Я був з нареченим у іншій кімнаті, коли ми почули вибух, а потім я нікого не знайшов. Усі валялися по всьому залу", - сказав він.

Видання зазначає, що це вже сімнадцятий теракт у Кабулі з початку 2019 року.

Нагадаємо, 7 серпня в результаті вибуху автомобіля, начиненого вибухівкою, неподалік поліцейської дільниці в Кабулі в Афганістані загинули 14 осіб, ще 145 отримали поранення. Автомобіль вибухнув, коли його зупинили для перевірки на контрольно-пропускному пункті в безпосередній близькості від поліцейської дільниці і військового училища.