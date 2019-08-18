ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Смертник підірвався на весіллі в Кабулі, десятки вбитих і поранених

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 04:35
Смертник підірвався на весіллі в Кабулі, десятки вбитих і поранених
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Точна кількість жертв поки невідома

В Афганістані терорист-смертник підірвав себе в натовпі на великому весіллі в Кабулі в суботу, 17 серпня, в результаті загинули та поранені десятки людей. Про це повідомив прес-секретар афганського Міністерства внутрішніх справ Нусрат Рахімі, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

Точну кількість загиблих і поранених поки не повідомляють, водночас відомо, що на святкуванні було понад тисячу гостей і влада побоюється, що цей теракт стане одним із найбільших за останній час в Афганістані.

Один зі свідків події розповів, що вибух стався біля сцени, де були музиканти і "всі молоді люди і діти, і всі люди, які були там, загинули".

Родич нареченого розповів, що на весілля було запрошено близько 1200 осіб.

"Я був з нареченим у іншій кімнаті, коли ми почули вибух, а потім я нікого не знайшов. Усі валялися по всьому залу", - сказав він.

Видання зазначає, що це вже сімнадцятий теракт у Кабулі з початку 2019 року.

Нагадаємо, 7 серпня в результаті вибуху автомобіля, начиненого вибухівкою, неподалік поліцейської дільниці в Кабулі в Афганістані загинули 14 осіб, ще 145 отримали поранення. Автомобіль вибухнув, коли його зупинили для перевірки на контрольно-пропускному пункті в безпосередній близькості від поліцейської дільниці і військового училища.

В ООН повідомили про найвище число жертв серед цивільних в Афганістані за два роки У Кабулі при вибуху в офісі партії загинули 20 людей
Новини України АфганистанКабулТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся