Смертник подорвался на свадьбе в Кабуле, десятки убитых и раненых

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Точное количество жертв пока неизвестно

В Афганистане террорист-смертник подорвал себя в толпе на большой свадьбе в Кабуле в субботу, 17 августа, в результате погибли и ранены десятки людей. Об этом сообщил пресс-секретарь афганского Министерства внутренних дел Нусрат Рахими, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Точное количество погибших и раненных пока не сообщается, но известно, что на праздновании было более тысячи гостей и власти опасаются, что этот теракт станет одним из крупнейших за последнее время в Афганистане.

Один из свидетелей происшествия рассказал, что взрыв произошел возле сцены, где были музыканты и "все молодые люди и дети, и все люди, которые были там, погибли".

Родственник жениха рассказал, что на свадьбу было приглашено около 1200 гостей.

"Я был с женихом в другой комнате, когда мы услышали взрыв, а потом я никого не нашел. Все валялись по всему залу", - сказал он.

Издание отмечает, что это уже семнадцатый теракт в Кабуле с начала 2019 года.

Напомним, 7 августа в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, неподалеку от полицейского участка в Кабуле в Афганистане погибли 14 человек, еще 145 получили ранения. Автомобиль взорвался, когда его остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте в непосредственной близости от полицейского участка и военного училища.