Смертная казнь за взятку: в Китае осудили экс-министра
Бывшего министра сельского хозяйства Китая Тан Женцзяня приговорили к смертной казни с отсрочкой приговора за взяточничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел Китая Тан Женцзяня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора за взяточничество в суде провинции Цзилинь.
За период с 2007 по 2024 год, занимая различные должности, он брал взятки в виде наличных денег и имущества. По данным государственного информационного агентства КНР "Синьхуа", на которое ссылается Reuters, общая сумма взяток составила более 268 миллионов юаней (37,6 млн долларов).
Чанчунский промежуточный народный суд приостановил исполнение смертного приговора на два года ввиду того, что экс-чиновник признался в содеянном.
Кого осуждали в Китае за взятки
Как ранее писало РБК-Украина, в 2023 году бывший заместитель председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая провинции Ляонин Ли Вэньси был приговорен к смертной казни за получение взяток.
За период с 2004 по 2021 год, используя свое служебное положение, он содействовал третьим лицам в делопроизводстве и ведении предпринимательской деятельности. За это он получил взятки на общую сумму более 540 млн юаней (около 78,36 млн долларов).
Бывший чиновник признал вину и раскаялся в совершенных преступлениях.