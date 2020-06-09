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Смертельне ДТП у Житомирській області: одним з учасників виявився поліцейський

Новини » Надзвичайні події     09.06.2020 - 11:53
Смертельне ДТП у Житомирській області: одним з учасників виявився поліцейський
Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)

Поліцейського затримали

Одним з учасників смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Житомирській області опинився слідчий Лугинського відділення поліції. Його затримали.

Про це повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.

Як зазначили правоохоронці, 23-річний слідчий поліції був за кермом автомобіля Mitsubishi, який, виїхавши на зустрічну смугу і скоїв лобове зіткнення з Daewoo Lanos. У результаті аварії загинули водій і три пасажири Daewoo Lanos, серед яких дитина 1,9 років. Водій і пасажир Mitsubishi отримали травми.

"У ході першочергових дій встановлено, що за кермом автомобіля Mitsubishi перебував інспектор слідчого відділення Лугинської відділення поліції. Тому про пригоду було повідомлено Державне бюро розслідувань, куди будуть передані матеріали досудового розслідування. Водій затриманий в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КК України. Триває встановлення всіх обставин, також проводиться службове розслідування", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, ДТП в Житомирській області сталося 8 червня на автодорозі Овруч-Словечне.

Раніше РБК-Україна писало, що днями в Рівненській області сталося масштабне ДТП, в якому загинули чотири людини.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДТПЖитомирполиция
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