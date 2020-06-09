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Смертельное ДТП в Житомирской области: одним из участников оказался полицейский

Новости » Происшествия     09.06.2020 - 11:53
Смертельное ДТП в Житомирской области: одним из участников оказался полицейский
Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)

Полицейского задержали

Одним из участников смертельного дорожно-транспортного происшествия в Житомирской области оказался следователь Лугинского отделения полиции. Его задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Как отметили правоохранители, 23-летний следователь полиции был за рулем автомобиля Mitsubishi, который, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с Daewoo Lanos. В результате аварии погибли водитель и три пассажира Daewoo Lanos, среди которых ребенок 1,9 лет. Водитель и пассажир Mitsubishi получили травмы.

"В ходе первоочередных действий установлено, что за рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделение полиции. Поэтому о происшествии сообщено Государственное бюро расследований, куда будут переданы материалы досудебного расследования. Водитель задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Продолжается установка всех обстоятельств, также проводится служебное расследование", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, ДТП в Житомирской области произошло вечером 8 июня на автодороге Овруч-Словечне.

Ранее РБК-Украина писало, что днями в Ровенской области произошло масштабное ДТП, в котором погибли четыре человека.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДТПЖитомирполиция
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