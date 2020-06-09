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У Житомирській області при зіткненні двох авто загинули четверо людей

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 10:11
У Житомирській області при зіткненні двох авто загинули четверо людей
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Водій легковика, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з другою автівкою

У Житомирській області сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинуло чотири людини та ще двоє отримали травми. Серед загиблих виявили 9-місячну дитину.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, вчора на автошляху Овруч-Словечне 23-річний водій автомобіля Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автівкою Daewoo Lanos. Внаслідок ДТП загинув 24-річний водій Lanos та троє його пасажирів. Зокрема, двоє жінок та 9-місячна дівчинка.

Водій Mitsubishi та 18-річна пасажирка Lanos були госпіталізовані у місцеву лікарню з тілесними ушкодженнями.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталась ДТП, у результаті якої одна людина загинула на місці події.

Також РБК-Україна писало, що у Рівненській області на трасі Київ-Чоп сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів і вантажівки.

Крім того, у суботу вранці, 6 червня, в місті Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті Запорізького шосе і вулиці Панікахи, в результаті травмовано 4 осіб.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДТПЖитомирстолкновение
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