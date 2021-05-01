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Смертельна ДТП на Печерську у Києві: водія арештували без права внести заставу

Автор: РБК-Україна

Шевченківський районний суд міста Києва виніс рішення про арешт водія автомобіля Infiniti, який спричинив смертельну ДТП в нетверезому стані. Він залишиться під вартою щонайменше 60 діб без права внети заставу.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Аварія сталася сьогодні вночі на бульварі Лесі Українки в Києві. В результаті загинула 18-річна дівчина та ще одна пасажирка отримала поранення.

Як установлено слідством, 25-річний водій, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, не виконав вимогу поліції про зупинку транспортного засобу, та не впоравшись з керуванням автомобіля здійснив виїзд за межі проїзної частини з подальшим наїздом на опору світлофора.

Водія Infiniti затримали у порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Наразі встановлюється обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі дії тривають.

РБК-Україна писало, що аварія сталася о 02:25. Рятувальники виїжджали на подію, щоб деблокувати затиснутих в автомобілі людей. Дівчина загинула на місці події.

Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно водія, який 30 жовтня 2020 року влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) на Майдані Незалежності. Тоді загинули два пішохода.

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