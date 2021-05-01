Смертельна ДТП на Печерську у Києві: водія арештували без права внести заставу

Аварія сталася сьогодні вночі на бульварі Лесі Українки в Києві. В результаті загинула 18-річна дівчина та ще одна пасажирка отримала поранення.

Як установлено слідством, 25-річний водій, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, не виконав вимогу поліції про зупинку транспортного засобу, та не впоравшись з керуванням автомобіля здійснив виїзд за межі проїзної частини з подальшим наїздом на опору світлофора.

Водія Infiniti затримали у порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Наразі встановлюється обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі дії тривають.