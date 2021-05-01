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Смертельное ДТП на Печерске в Киеве: водителя арестовали без права внести залог

Автор: РБК-Украина

Шевченковский районный суд города Киева вынес решение об аресте водителя автомобиля Infiniti, который устроил смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Он останется под стражей по меньшей мере 60 суток без права внести залог.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Авария произошла сегодня ночью на бульваре Леси Украинки в Киеве. В результате погибла 18-летняя девушка и еще одна пассажирка получила ранения.

Как установлено следствием, 25-летний водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства, и не справившись с управлением автомобиля совершил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору светофора.

Водителя Infiniti задержали в порядке статьи 208 УПК РФ. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливается обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются.

РБК-Украина писало, что авария произошла в 02:25. Спасатели выезжали на происшествие, чтобы деблокировать зажатых в автомобиле людей. Девушка погибла на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, который 30 октября 2020 года устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Майдане Независимости. Тогда погибли два пешехода.

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