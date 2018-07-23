Смертельна ДТП у Миколаївській області: суд відправив під домашній арешт водія вантажівки

ДТП у Миколаївській області сталася 20 липня

Водієві вантажного автомобіля, який був учасником смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Миколаївській області, що сталася 20 липня 2018 року, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це повідомляє місцеве видання "Новости N" з посиланням на Первомайську місцеву прокуратуру.

Як повідомляється, сьогодні, 23 липня, в ході судового засідання судом було прийнято рішення відправити 42-річного водія вантажівки під домашній арешт.

Наголошується, що суд поклав на чоловіка низку зобов'язань, зокрема, прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою здати слідчому закордонний паспорт і не спілкуватися з потерпілими і свідками ДТП у Миколаївській області.

Нагадаємо, ДТП у Миколаївській області відбулася 20 липня, на трасі Одеса-Київ мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, в результаті чого загинули п'ять осіб. У той же день поліція затримала водія вантажівки.