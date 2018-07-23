Смертельное ДТП в Николаевской области: суд отправил под домашний арест водителя грузовика

ДТП в Николаевской области произошло 20 июля

Водителю грузового автомобиля, который был участником смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Николаевской области, произошедшего 20 июля 2018 года, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает местное издание "Новости N" со ссылкой на Первомайскую местную прокуратуру.

Как сообщается, сегодня, 23 июля, в ходе судебного заседания судом было принято решение отправить 42-летнего водителю грузовика под домашний арест.

Отмечается, что суд возложил на мужчину ряд обязательств, в частности, прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию, сдать следователю загранпаспорт и не общаться с пострадавшими и свидетелями ДТП в Николаевской области.

Напомним, ДТП в Николаевской области произошло 20 июля - на трассе Одесса-Киев микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек. В тот же день полиция задержала водителя грузовика.