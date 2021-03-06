ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Смертельна ДТП під Києвом: водію Renault загрожує до 10 років в'язниці

Новость на русском → Київ, Субота 06 березня 2021 20:38
Смертельна ДТП під Києвом: водію Renault загрожує до 10 років в'язниці Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці повідомили про підозру жінці-водію Renault Laguna, яка сьогодні стала учасницею смертельного ДТП на Гостомельському шосе під Києвом. Жінці загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За попередніми даними, Renault, який рухався в напрямку Києва, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з Chevrolet Aveo. Внаслідок зіткнення загинули водій автомобіля Chevrolet та його пасажир.

Водія Renault затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

"Наразі вирішується питання про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють обставини та причини смертельної автопригоди", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, сьогодні вдень на Гостомельському шосе під Києвом сталося смертельне зіткнення Renault та Chevrolet.

Також РБК-Україна писало про смертельну ДТП з українцями в Польщі. Там автобус з українськими громадянами з'їхав в кювет та перевернувся.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ ДТП столкновение
NEWS
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"