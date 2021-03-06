Смертельна ДТП під Києвом: водію Renault загрожує до 10 років в'язниці

Правоохоронці повідомили про підозру жінці-водію Renault Laguna, яка сьогодні стала учасницею смертельного ДТП на Гостомельському шосе під Києвом. Жінці загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомила Київська міська прокуратура .

За попередніми даними, Renault, який рухався в напрямку Києва, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з Chevrolet Aveo. Внаслідок зіткнення загинули водій автомобіля Chevrolet та його пасажир.

Водія Renault затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

"Наразі вирішується питання про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють обставини та причини смертельної автопригоди", - додали в прокуратурі.