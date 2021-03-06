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Смертельное ДТП под Киевом: водителю Renault грозит до 10 лет тюрьмы

Новина українською → Киев, Суббота 06 марта 2021 20:38
Смертельное ДТП под Киевом: водителю Renault грозит до 10 лет тюрьмы Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители сообщили о подозрении женщине-водителю Renault Laguna, которая сегодня стала участницей смертельного ДТП на Гостомельском шоссе под Киевом. Женщине грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По предварительным данным, Renault, который двигался в направлении Киева, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате столкновения погибли водитель автомобиля Chevrolet и его пассажир.

Водителя Renault задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких людей.

"Сейчас решается вопрос о применении в отношении подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смертельного автомобильного происшествия", - добавили в прокуратуре.

Напомним, сегодня днем на Гостомельском шоссе под Киевом произошло смертельное столкновение Renault и Chevrolet.

Также РБК-Украина писало о смертельном ДТП с украинцами в Польше. Там автобус с украинскими гражданами съехал в кювет и перевернулся.

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