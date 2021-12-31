Смертельна ДТП в Харкові: справу 16-річного водія Infiniti направили до суду

"Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що 26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в м. Харкові сталося зіткнення Chevrolet Aveo та Infiniti під керуванням 16-річного водія, який рухався на червоний сигнал світлофора.

Внаслідок аварії водій автомобіля Chevrolet Aveo загинув на місці події.

Зокрема, після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів Infiniti - двох 19-річних юнаків та 16-річну дівчину було госпіталізовано. Перебуваючи в лікарні, водій зателефонував у поліцію та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.

Під час розслідування також встановили, що на момент ДТП автомобіль Infiniti був у справному стані, у тому числі гальмівна та рульова системи.

Наразі триває слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 КК України).

Також розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 ККУ).