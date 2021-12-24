Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія Infiniti судитимуть за двома статтями

16-річного водія Infiniti, який спричинив смертельне ДТП у Харкові 23 жовтня - судитимуть за двома статтями. Експертиза спростувала слова підлітка щодо несправності його автомобіля.

Про це повідомив спікер Харківської прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі РБК-Україна .

За словами Чубенка, 16-річного водія Infiniti судитимуть за двома статтями, а саме:

ч. 2 ст. 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого;

ч. 1 ст. 383 ККУ — завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Згідно з висновком технічної експертизи, автомобіль підозрюваного в момент аварії перебував у справному стані, теж саме стосується гальмівної та рульової системи.

"Крім того, в окремому кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ -ред.). Найближчими днями обвинувальний акт буде направлено до суду", - додав спікер.