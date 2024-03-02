Смертельный инцидент с рыбаками обострил отношения между Китаем и Тайванем

Глава китайского офиса по делам Тайваня Сонг Тао во время встречи в Пекине с вице-председателем оппозиционной партии Гоминьдан Эндрю Ся отметил, что власти Тайваня с Демократической прогрессивной партией "проигнорировали безопасность рыбаков с материка и оскорбили чувства людей с обеих сторон".

Тао призвал обе стороны активизировать обмены и подтвердил, что Китай выступает против независимости Тайваня и внешнего вмешательства.

Заявление китайского чиновника касается смертельной аварии на море 14 февраля. Тогда зарегистрированный в Китае скоростной катер отказался от проверки властями Тайваня и во время преследования перевернулся у побережья тайваньского острова Кинмэнь. В результате инцидента погибли двое китайских рыбаков.

После инцидента Тайвань продолжает активно отстаивать силовые действия, а Китай усилил патрулирование вокруг Кинмэня. В феврале китайская береговая охрана высадилась на борт тайваньского судна, что является редким случаем.

На пресс-брифинге китайского Управления по делам Тайваня на этой неделе пресс-секретарь Чжу Фэнлянь раскритиковала власти Демократической прогрессивной партии за "попытки скрыть правду и избежать ответственности".

"Материк оставляет за собой право принять дальнейшие меры. Тайвань будет нести все последствия", - предупредила Чжу.

Напряженность между Китаем и Тайванем

Между Китаем и Тайванем уже несколько лет продолжается политическое и дипломатическое напряжение, грозящее началом войны. Пекин считает остров своей геополитической зоной интересов и готов аннексировать его, в то время как Тайвань налаживает отношения с США и странами Запада.

В январе на Тайване состоялись президентские выборы. Победу одержал прозападный кандидат Лай Цинде из правящей Демократической прогрессивной партии.

22 января Минобороны Тайваня обнаружило шесть китайских воздушных шаров, летевших над Тайваньским проливом. Один из них пересек остров.

С 1 февраля Китайская администрация гражданской авиации отменила "компенсационную меру" для полетов в южном направлении по маршруту M503, который расположен к западу от срединной линии Тайваньского пролива. Правительство Тайваня выразило возмущение таким решением Пекина.

Кроме того, армия Китая разместила четыре боевых корабля в акватории вокруг острова Тайвань. Таким образом Пекин рассчитывает оказать давление на администрацию Тайбэя в мирное время.

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