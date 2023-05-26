Смертельна ДТП в Києві: в автомобілі судді виявили пляшку від алкоголю

Під час огляду автомобіля судді, який скоїв смертельну ДТП на блокпосту в Києві, було виявлено пляшку від алкоголю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера ДБР Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону .

Як розповіла Сап'ян, суддя відмовився від відбору біологічних зразків для перевірки, чи був він у стані алкогольного або ж іншого наркотичного сп'яніння. Наразі слідство працює в напрямку примусового відбору зразків.

"Єдине, що з деталей можу сказати те, що під час огляду ДТП й автомобіля, дійсно було знайдено пляшку від алкоголю", - додала радниця з комунікацій ДБР.

Смертельне ДТП за участі судді

В Києві, близько о 23:55, сталась аварія біля одного з блокпостів. Водій автомобіля Lexus ES350 збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, водієм автомобіля виявився суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. Чоловік відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння після чого його було затримано.

Наразі правоохоронці готують документи для повідомлення винуватцю аварії про підозру, а на місці аварії продовжуються слідчі дії.

Усі подробиці смертельної ДТП - в матеріалі агентства.