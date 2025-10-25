В деле о смерти застройщика Аднана Кивана получили подозрения два врача

В Украине правоохранительные органы расследуют смерть известного одесского бизнесмена и застройщика, который мог умереть из-за ненадлежащего лечения. Двум врачам в Одессе уже объявили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По данным источников, речь идет об известном застройщике и основателе компании KADORR Group Аднане Киване, который умер в октябре прошлого года.
Отмечается, что умерший с мая по октябрь 2024 года проходил курс лечения онкологического заболевания в частной медицинской клинике в Одессе. Его лечением занимались врач-онколог и хирург.
Во время лечения оба врача допустили ряд нарушений в процессе оказания медицинской помощи. В частности, по данным судебно-медицинской экспертизы, они не обеспечили надлежащего реагирования на признаки осложнений и не приняли меры для их своевременного устранения.
В результате у Кивана развился сепсис, который на фоне осложнений из-за онкологии привел к его смерти. Бизнесмен мог прожить значительно дольше при условии своевременной диагностики проблемы, правильно сделанной оценки его состояния и надлежащего лечения.
Следствие собрало доказательства того, что нарушения, которые допустили врачи, прямо связаны со смертью Кивана. Обоим медикам объявлено о подозрении в соответствии с ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента). Им грозит два года тюремного заключения с запретом заниматься медицинской деятельностью пять лет.
Напомним, что Аднан Киван умер 28 октября 2024 года. Он был основателем корпорации KADORR Group и считался крупнейшим арабским инвестором в Украине. В 2021 году Киван вошел в рейтинг 100 самых богатых украинцев по версии Forbes, заняв 42 место с состоянием в 240 миллионов долларов.