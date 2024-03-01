Смерть военнообязанного на территории ТЦК в Тернополе: прокуратура возбудила дело

У умершего на теле обнаружили ушибы и синяки. Также он болел эпилепсией.

"В г. Бучач, Тернопольской области умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в ТЦК. Сообщалось, что он болел эпилепсией, а на его теле были ушибы и синяки", - сообщили в прокуратуре

По предварительным данным, мужчина прибыл в ТЦК 25 февраля для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. У него была алкогольная интоксикация, потому на медкомиссию его не допустили.

27 февраля, во время нахождения мужчины на территории ТЦК, его состояние ухудшилось

"Около 17 часов, находясь на территории центра комплектования, состояние здоровья военнообязанного ухудшилось - начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой", - написали в прокуратуре.

Медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма.

Тернопольская специализированная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту предполагаемого превышения военнослужащими Чертковского районного ТЦК власти или служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.