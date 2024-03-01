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Смерть військовозобов'язаного на території ТЦК у Тернополі: прокуратура порушила справу

Ілюстративне фото: прокуратура відкрила справу щодо смерті військовозобов'язаного на території ТЦК у Тернополі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

В Тернопільській області військовозобов'язаний помер після кількаденного перебування у ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у соціальній мережі Facebook.

У померлого на тілі виявили забої та синці. Також він хворів на епілепсію.

"У м. Бучач, Тернопільської області помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування у ТЦК. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забої та синці", - повідомили в прокуратурі

За попередніми даними, чоловік прибув до ТЦК 25 лютого для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. В нього була алкогольна інтоксикація, тому до медкомісії його не допустили.

27 лютого, під час знаходження чоловіка на території ТЦК, його стан погіршився

"Близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився - почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою", - написали у прокуратурі.

Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. 

Тернопільська спеціалізована прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного ТЦК влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

 

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Тернопільська областьТЦКСудПрокуратура