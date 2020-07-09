Смерть мера Сеула: названа попередня причина

Точну причину смерті правоохоронці встановлять незабаром
Попередньою причиною смерті мера Сеула Пак Вон Суна є самогубство. Проте точну причину його смерті зможуть встановити в ході розтину.
Про це повідомляє агентство Ренхап.
Наголошується, що тіло 65-річного Вон Суна знайшли на порослому лісом схилі гори в парку Пугаксан в центрі Сеула після семигодинних пошуків. У пошукових роботах брали участь кілька сотень поліцейських, собаки і спеціальні безпілотники.
Нагадаємо, дочка Он Суна повідомила, що її батько зник безвісти. Він вранці пішов з дому, хоча до цього скасував заплановану нараду. При цьому він не відповідав на дзвінки.
Раніше у Південній Кореї заявили про смерть Вон Суна, проте поліція спростувала цю інформацію.
Пізніше правоохоронці заявили, що виявили тіло Пак Вон Суна.
Також повідомлялося, що у травні у своєму столичному офісі був знайдений мертвим з вогнепальним пораненням нардеп Валерій Давиденко, справу розслідують як умисне вбивство.