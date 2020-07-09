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У Південній Кореї підтвердили смерть мера Сеулу

Сеул, Південна Корея, Четвер 09 липня 2020 19:02
У Південній Кореї підтвердили смерть мера Сеулу
Фото: Пак Он Сун (flickr com koreanet)
Автор: Лера Полищук

Пак Вон Суна знайшли мертвим на півночі Сеулу

В північній частині Сеула, Південна Корея, був знайдений мертвим мер міста Пак Вон Сун. Його тіло було знайдене близько півночі (за місцевим часом, - ред.) біля Сукджонгмун.

Про це повідомляє агентство Ренхап.

Нагадаємо, раніше донька Вон Суна повідомила, що її батько зник безвісти. Він пішов рано вранці з дому, а його телефон не відповідав.

Раніше Вон Сун скасував заплановану нараду. Сигнал телефону останній раз був відзначений у Сонгбукдоне, районі Сеула з резиденціями послів Китаю, Австралії і Канади.

Для його пошуків правоохоронці задіяли безпілотники і поліцейських собак.

Пак Вон Сун розглядався як потенційний кандидат в президенти від ліберальної партії на виборах 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у травні в Києві був знайдений мертвим з вогнепальним пораненням нардеп Валерій Давиденко, правоохоронці розслідують справу як умисне вбивство.

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