Поліція відкрила справу через смерть нардепа Давиденко

Фото: Валерій Давиденко (davydenko.com.ua)

Правоохоронці кваліфікували справу як умисне вбивство

Поліція відкрила справу через смерть народного депутата Валерія Давиденко. Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Поліція кваліфікувала справу як умисне вбивство.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб. Також встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, 23 травня у власному офісі з вогнепальним пораненням голови було мертвим нардеп Валерій Давиденко.

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Автор: Валерія Мрачковська