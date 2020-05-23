Поліція відкрила справу через смерть нардепа Давиденко

Правоохоронці кваліфікували справу як умисне вбивство
Поліція відкрила справу через смерть народного депутата Валерія Давиденко. Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Поліція кваліфікувала справу як умисне вбивство.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб. Також встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, 23 травня у власному офісі з вогнепальним пораненням голови було мертвим нардеп Валерій Давиденко.
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Автор: Валерія Мрачковська